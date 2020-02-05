На Житомирщине семейный дебошир после переговоров с полицией сорвался со 2-го этажа и погиб

Пьяный мужчина агрессивно вел себя в собственной квартире, угрожая матери топором и ножом.

В Бердичеве Житомирской области нетрезвый 35-летний мужчина после переговоров с полицейскими, которые пытались его успокоить, сорвался со 2-го этажа многоквартирного дома и погиб.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, информация об инциденте поступила к правоохранителям вечером 4 февраля от 58-летней местной жительницы.

После прибытия полицейских на место происшествия, заявительница сообщила, что ее сын в состоянии агрессии из-за злоупотребления алкоголем угрожал ей, однако уже успокоился, поэтому помощь правоохранителей не нужна.

«Впоследствии, около полуночи, в полицию поступило сообщение от других жильцов того же многоквартирного дома о дебоше в квартире предыдущей заявительницы. По словам соседей, пьяный сын женщины снова дебоширит и угрожает матери топором и ножом», - говорится в сообщении.

На место происшествия выехали усиленные группы реагирования патрульной полиции Бердичевского отдела и Управления полиции охраны, в течение получаса они вели переговоры с агрессивно настроенным мужчиной, который закрылся в квартире, и уговаривали его успокоиться и выйти.

«В момент, когда в помещение заходили полицейские, мужчина бросил в них металлическую вешалку, а сам выпрыгнул в окно и через балкон перелез на пристенную газовую трубу. Далее он пытался передвигаться по ней, но не удержался и упал на металлический забор», - рассказали в полиции.

Полицейские вызвали на место скорую помощь для госпитализации мужчины, однако полученная им травма оказалась несовместимой с жизнью. По данному факту начато уголовное производство. Также проводится проверка действий полицейских.

О погибшем известно, что он ранее проходил лечение в специализированной больнице.