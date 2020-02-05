В Луцке предприниматели протестуют против ночного погрома на Центральном рынке (фото)

Возмущенные люди требуют провести внеочередную сессию горсовета для обсуждения проблемы.

В Луцке сегодня утром работники Центрального рынка, расположенного на улице Глушец, протестуют под городским советом против ночного демонтажа торговых сооружений рынка, который они называют незаконным.

Как передает корреспондент УНИАН, еще с 8 утра предприниматели с плакатами собрались возле здания горсовета.

В частности, предприниматели возмущены действиями департамента муниципальной стражи, которые ночью в присутствии полиции провели демонтаж торговых помещений.

Предприниматели требуют провести внеочередную сессию городского совета, на которой необходимо обсудить ситуацию вокруг рынка, а также дать оценку действиям муниципальной стражи, которая ночью громила киоски на территории рынка.

Как сообщал УНИАН, полиция проверяет обстоятельства демонтажа сегодня ночью киосков и торговых контейнеров предпринимателей на Центральном рынке Луцка.

Во вторник, 4 февраля, около 23.00 на линию полиции «102» поступило сообщение, что на улице Глушец в Луцке около 40 неизвестных лиц ломают торговые контейнеры и сносят рынок. На место происшествия прибыли экипажи патрульной полиции, следственно-оперативная группа, руководство полиции области и города.

Установлено, что во исполнение решения Луцкого городского совета сотрудники муниципальной стражи с помощью спецтехники начали демонтаж торговых сооружений. Во время этого было повреждено несколько торговых киосков. Протестующие перекрыли движение спецтехники. Демонтаж торговых киосков был остановлен.

Три человека обратились за помощью к медикам, один из них - сотрудник муниципальной стражи. Следователи проверяют обстоятельства получения телесных повреждений участниками события.

Следователи Луцкого отдела полиции открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.