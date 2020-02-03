На Тернопольщине пьяный мужчина застрял в окне собственного дома и умер
В Тернопольской области нетрезвый местный житель умер при попытке пробраться в собственный дом через окно. Бездыханное тело мужчины обнаружила родственница.
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Как сообщается на сайте ГУ нацполиции в Тернопольской области, правоохранители Подгаецкого отделения полиции установили, что 30 января мужчина выпивал со знакомыми. Вечером компания разошлась и потерпевший ушел домой.
Одна из версий, которую проверяет полиция – мужчина решил зайти в подвал собственного частного дома. Однако ключей он с собой не имел и полез через небольшое окно с металлической рамой. При попытке пробраться через отверстие размером 50 на 60 см мужчина зацепился одеждой и оказался в ловушке, где и умер.
Тело погибшего нашли только утром. Следов насильственной смерти нет, однако точную причину гибели установит судебно-медицинская экспертиза. Правоохранители рассматривают инцидент как несчастный случай.
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