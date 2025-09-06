Сейчас "королями боя" остаются дроны на оптоволокне, говорит Дмитрий Следюк.

Оптоволоконные технологии на пике популярности в производстве дронов. Об этом топ-менеджер Dronarium Academy Дмитрий Следюк рассказал в интервью УНИАН.

По его словам, фронт сейчас крайне неоднороден. Если на одних участках РЭБ задействован незначительно, то на других РЭБам прикрыты все частоты. Поэтому там можно использовать только дроны на оптоволокне.

"Сейчас ни у россиян, ни у нас нет такого "геймченджера" - оружия, которое бы могло глобально и специфически противодействовать этим дронам. Они не сбиваются ничем, кроме непосредственного огневого поражения. Это сейчас "короли" поля боя среди дронов", - пояснил он.

По его словам, россияне масштабируют эти технологии быстрее нас. Благодаря этому им удается образовывать так называемые "убийственные зоны" - это участки, где дроны уничтожают дроны и охотятся за экипажами дроноводов. По его мнению, текущую фазу войны можно считать войной дронов.

Также он рассказал о технологии донаведения дронов, которую некоторые считали прорывной. Однако, ну мнению специалиста, по этой технологии дрон должен выйти на прямую видимость цели. Это ограничивает дальность запуска.

"Его нельзя просто запустить в 20 километрах от цели, потому что он, скорее, в какой-то трактор попадет, чем в танк. Такие интеллектуальные средства являются лишь подсистемами и даже не самыми главными. Донаведение решает "проблему последней мили" - когда дрон на значительной высоте имеет стабильную связь, но когда заходит за радиогоризонт, то связь исчезает, и последние метры он летит как такой дротик дартс, который мы бросили, и дальше им не управляем", - сказал он.

Также Дмитрий Следюк прокомментировал технологии запуска роя дронов, которые недавно показали китайские разработчики. Он назвал это решение перспективным и эффективным, однако оно должно работать не как элемент шоу, а в условиях действующих средств РЭБ.

"Если бы это действительно работало на фронте в условиях РЭБ, то было бы мегакруто. Ведь одни дроны поражают средства противодействия, вторые - работают по мишеням, а третьи - занимаются разведкой и целеуказанием. Это правильно, потому что имитирует работу подразделения живых бойцов с различными специальностями - это, условно, снайпер, автоматчик, гранатометчик и тому подобное. Потому что один снайпер поселок не захватит, как и один танк без пехоты. Только если будут работать совместно - будет и результат. С дронами то же самое - одними FPV-шками ты село не возьмешь. Кто-то туда должен зайти. И это не обязательно должен быть человек - "зайти" на позиции может и наземный роботизированный комплекс", - сказал он.

Дроны начали долетать до трассы из Донецкой области на Изюм

Напомним, что из-за поражения дронами значительно усложнилась ситуация на трассе Изюм-Славянск. Эксперты говорят, что несмотря на значительное расстояние от линии фронта, враг воспользовался географическими преимуществами и осуществляет поражение на высотах, где легче летать.

Военный аналитик Денис Попович сказал, что таким образом россияне пытаются усложнить логистику. По его мнению, они могут использовать так называемые "дроны-матки", чтобы доставить FРV-дроны на этот участок трассы.

