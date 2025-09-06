Возвращение Христенко связано с делом против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, утверждают источники.

Народного депутата Федора Христенко, который долгое время находился в розыске по подозрению в государственной измене, смогли арестовать после того, как его передали Украине Объединенные Арабские Эмираты. Причем произошло это не по процедуре экстрадиции: его просто передали СБУ по межгосударственной договоренности, пишет ZN.UA со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, эта "крайне редкая история" стала возможной благодаря вмешательству лиц самого высокого политического уровня. Другими словами, по политической договоренности.

Издание утверждает, что над возвращением Христенко работал секретарь СНБО Рустем Умеров по поручению президента Украины Владимира Зеленского. При этом за Христенко ездил заместитель председателя СБУ, начальник департамента контрразведки Александр Поклад, после чего Христенко "добровольно" решил вернуться в Украину.

"Ожидается, что Христенко даст показания против детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова, который сейчас содержится в СИЗО СБУ", - пишет ZN.UA.

Дело нардепа Христенко

Как писал УНИАН, сегодня Служба безопасности сообщила о задержании и аресте народного депутата от ОПЗЖ, которого подозревают в государственной измене. Печерский райсуд Киева избрал ему меру пресечения - содержание под стражей.

Как сообщили УНИАН источники в правоохранительных органах, речь идет о действующем народном депутате от запрещенной партии ОПЗЖ Федоре Христенко. Источник информировал также, что Христенко находился в тесных отношениях с частью руководителей НАБУ. Среди них - один из начальников межрегиональных управлений детективов Руслан Магамедрасулов, которого СБУ задержала в июле по подозрению в ведении бизнеса с РФ.

При этом в сообщении СБУ было сказано, что Христенко задержали в Украине. Тот факт, что его передали Объединенные арабские эмираты, в СБУ не озвучили.

