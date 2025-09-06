По фотографиям не всегда можно понять, как выглядит селебрити на самом деле.

Голливудскими красавчиками восхищаются все - они покоряют своей красотой, харизмой и обаянием, снимаясь в фильмах или сериалах. Природа наградила их талантом, но высотой силуэта - не смогла.

Узнайте, какой рост у актеров Голливуда и кто попал в список самых низких, несмотря на то что этот человек находится в перечне 20 лучших актеров всех времен по версии кинопортал SlashFilm.

Какие знаменитости низкого роста - мужчины ниже 170 см

Список голливудских звезд, которые не могут похвастаться высоким ростом, составили в IMDb. Авторы статьи указывают, что средний рост американского мужчины - 175 см, а странами с самыми низкими мужчинами стали Индонезия (1,57 см), Боливия (1,60 см) и Филиппины (1,62 см).

Первый американский актер маленького роста в списке IMDb - это Рами Малек, который стал знаменит благодаря фильму "Богемская рапсодия" о группе Queen. Малек сыграл роль Фредди Меркьюри, будучи 170 см ростом, хотя сам певец был заметно выше - 177 см.

Вуди Аллен также невысок - его рост всего 165 см, однако это не помешало знатоку литературы и кинематографу получить целых 7 премий "Оскар" за лучшие сценарии и режиссуру к фильмам. Аллен прославился не только как актер, сценарист и режиссер, но и как комик, писатель и джазовый кларнетист.

Еще один американский актер маленького роста - Том Круз. Бывший муж Николь Кидман ответственно отнесся к своей профессии и поработал над внешностью. В первую очередь он поставил брекет-систему и исправил несовершенства своей улыбки. Успешно актер преодолел и врожденную дислексию (трудности с обучением чтению и письму - ред.), благодаря чему стал получать серьезные роли. Даже рост в 170 см не стал преградой для кинематографических успехов актера, и после фильма "Рискованный бизнес" Круз проснулся знаменитым, а окончательно укоренился на звездном Олимпе, сыграв роль Пита Митчелла в фильме "Лучший стрелок".

Дэнни ДеВито - звезда Голливудского кино, фильмы с его участием смотрят и обожают не только в США, но и во многих других странах. Однако у актера еще в детстве была диагностирована множественная эпифизарная дисплазия (болезнь Фэрбенка), редкое генетическое заболевание, которое влияет на рост костей. Именно поэтому ДеВито уже никогда не будет выше своих 1,48 см. Несмотря на маленький рост актер до сих пор снимается в кино и пользуется сумасшедшей популярностью.

Если мы говорим о том, кто самые низкие актеры Голливуда, то нельзя не упомянуть о Питере Динклейдже, сыгравшем Тириона Ланнистера в сериале "Игра Престолов". У Динклейджа ахондроплазия - одна из форм карликовости, из-за чего актер может довольствоваться всего лишь 1,32 см роста. Тем не менее, это не мешает ему быть успешной голливудской звездой, действующим актером, мужем театрального режиссера и отцом двоих детей.

