Nubia Air получил батарею емкостью 5000 мАч при толщине корпуса всего 5,9 мм.

Ультратонкие смартфоны стали трендом 2025 года, и китайские производители не осталась в стороне. Бренд Nubia представил свой самый тонкий телефон Nubia Air. Толщина новинки составляет 5,9 мм, что близко к результатам Galaxy S25 Edge.

Кроме толщины, устройство выделяется защитой от пыли и горячей воды под давлением стандартов IP68/IP69K. К тому же, внутри стоит батарея емкостью 5000 вместо 3900 мАч у Samsung. В остальном это типичный представитель бюджетного сегмента.

Характеристики Nubia Air

Экран: 6,78-дюймовый OLED с разрешением 1224×2720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Спереди стекло Gorilla Glass 7i.

6,78-дюймовый OLED с разрешением 1224×2720 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью до 4500 нит. Спереди стекло Gorilla Glass 7i. Процессор: восьмиядерный чип UniSoc T8300, он соседствует с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителем.

восьмиядерный чип UniSoc T8300, он соседствует с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-накопителем. Камеры: 50-мегапиксельный основной модуль и два вспомогательных на 2 и 0,08 мегапикселя каждый. Спереди – 20 Мп для селфи.

50-мегапиксельный основной модуль и два вспомогательных на 2 и 0,08 мегапикселя каждый. Спереди – 20 Мп для селфи. Сканер отпечатков пальцев: подэкранный.

подэкранный. Система: Android 15

Среди прочего отмечается поддержка ИИ-функционала, улучшенных алгоритмов съемки в условиях низкой освещенности (AI Super Night), HDR, режима VLOG, а также инструментов для постобработки контента. Весит смартфон всего 172 грамма.

Nubia Air доступен в трех цветах: бежевом и двух оттенках черного. Новинка уже поступила в продажу в Европе по цене 250 евро (около 12 000 грн).

