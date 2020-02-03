В Кривом Роге во время спуска в заброшенную шахту погибли двое блогеров-экстремалов
В Кривом Роге Днепропетровской области сегодня ночью во время спуска в шахту, которая не эксплуатируется, погибли двое местных блогеров-экстремалов.
Об этом УНИАН сообщили в Криворожском отделе полиции.
«В Кривом Роге двое мужчин сорвались и упали в вентиляционный ствол заброшенной шахты №3. Информация об этом поступила около часа ночи. Спасатели обнаружили на глубине 550 метров тела погибших и подняли на поверхность», - говорится в сообщении.
К спасательной операции были привлечены 16 человек и 4 единицы техники.
По информации местных СМИ, группа из пяти экстремалов планировала снять видео спуска в вентиляционный ствол заброшенной шахты. Мужчины сломали решетку при входе в помещение. С помощью альпинистского снаряжения двое из них начали спускаться. Однако по неизвестным причинам сорвались вниз на глубину 550 метров.
Погибшими оказались Владимир Тенилин и Денис Ткаченко.
Полиция расследует обстоятельства трагедии.