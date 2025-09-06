Талибы исповедуют очень радикальную версию ислама, в которой запрещены любые контакты мужчин с женщинами вне собственной семьи.

После серии разрушительных землетрясений, произошедших в Афганистане в последние дни, спасательные службы, подконтрольные Талибану, вытаскивали из-под завалов исключительно мужчин. Женщин бросали на произвол судьбы, потому что так велит талибская интерпретация ислама, пишет The New York Times.

Как отмечает издание, талибы придерживаются достаточно жестких религиозных взглядов, запрещающих любой физический контакт между мужчинами и женщинами, которые не являются членами семьи - даже в чрезвычайных ситуациях. Поэтому когда спасатели вытаскивали людей из-под завалов, они спасали только мужчин и детей, а женщин и девушек-подростков, которые истекали кровью, обошли стороной.

Как рассказал волонтер спасательной команды в провинции Кунар, они колебались, следует ли извлекать женщин из-под завалов разрушенных зданий. Поскольку команда состояла исключительно из мужчин, в конце концов раненых женщин оставили под камнями, ожидая, пока женщины из других сел доберутся до места происшествия и сами откопают их.

Тем женщинам, которые самостоятельно выбрались из-под завалов, отказывали в медицинской помощи.

"Казалось, что женщины были невидимыми. Сначала оказали помощь мужчинам и детям, но женщины сидели отдельно, ожидая помощи", - рассказал волонтер.

Если родственников мужского пола не было рядом, спасатели вытаскивали мертвых женщин за одежду, чтобы избежать контакта с кожей.

Согласно данным, обнародованным талибским правительством Афганистана, в результате землетрясения погибли по меньшей мере 2200 человек, еще 3600 получили ранения. Талибы не предоставили информации о гендерном распределении этой статистики. Но полдюжины врачей, спасателей и женщин, с которыми поговорили журналисты, говорят, что именно женщины оказались в наиболее тяжелой ситуации.

Хуже всего то, что талибы запретили женщинам доступ в большинство профессий, включая медицину. Также им запрещено работать в гуманитарных организациях.

Журналист The New York Times, который прибыл в район Мазар-Дара на следующий день после землетрясения, не видел ни одной женщины среди медицинских, спасательных или гуманитарных бригад, которые оказывали помощь пострадавшим. В одной из посещенных районных больниц не было ни одной женщины-сотрудницы.

Представитель Министерства здравоохранения, управляемого Талибаном, признал, что в районах, пострадавших от землетрясения, не хватает женщин-медицинских работников.

"Но в больницах Кунара, Нангархара и Лагмана работает наибольшее количество женщин-врачей и медсестер, особенно для лечения жертв землетрясения", - сказала пресс-секретарь Шарафат Заман о наиболее пострадавших провинциях.

Ситуация в Афганистане: последние новости

Как писал УНИАН, на фоне жестких ограничений, которые талибы ввели в отношении женщин, правительство Афганистана надеется привлечь больше иностранных туристов. Талибы обещают лояльное отношение даже для женщин-туристов.

Также мы рассказывали, что Россия стала первым государством мира, которое официально признало режим талибов в Афганистане. Это произошло несколько недель назад.

