Специалисты советуют хранить цитрусовые в одном месте на кухне.

Лимоны и лаймы являются ингредиентами для многих рецептов, ведь их яркий вкус является незаменимым на кухне, особенно в теплые месяцы. Несмотря на свою универсальность, цитрусовые имеют недостаток, а именно могут начать высыхать и терять свой вкус после покупки. Поэтому издание Express рассказало, как и где правильно хранить цитрусовые.

"Лимоны, апельсины и лаймы будут храниться до четырех раз дольше, если их хранить в холодильнике. Это потому, что более прохладная температура предотвращает их высыхание", - отметили эксперты по кейтерингу Alliance Online.

Также эксперты рассказали, как выжать сок из твердого лимона. По их словам, для этого есть хитрый прием.

В частности в Good Food советуют перед выжиманием поставить лимон в микроволновку на 20-30 секунд, что значительно улучшит выход сока.

"Это смягчает внутренние мембраны, разрыхляет мякоть и способствует более свободному вытеканию сока. Просто будьте осторожны, чтобы не перегреть их, поскольку слишком длительное нагревание лимона в микроволновке может высушить мякоть, что противоречит цели", - предупредили в Express.

Такой метод очень полезен при работе с охлаждёнными фруктами, ведь холодные лимоны и лаймы обычно намного твёрже и менее податливы к выжиманию сока.

Другие советы экспертов

