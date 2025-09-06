Православный праздник сегодня в народе прозвали Луков день.

7 сентября в новом календаре украинской православной церкви - день почитания преподобномученика Макария Каневского. В этот день верующие вспоминают подвиг святого, просят о заступничестве, а также отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. О народных обычаях даты, ее приметах, а также какой сегодня церковный праздник по старому стилю - рассказываем ниже.

Что за праздник сегодня церковный в Украине

7 сентября (20 сентября по старому календарю) православные чтят память преподобномученика Макария Каневского, архимандрита Овручского и Переяславского, а также отмечают предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы.

Макарий Каневский и Овручский - православный святой XVII века. Сам он был родом из города Овруч (Житомирская область), из знатной семьи. В 25 лет принял постриг в Успенском монастыре, а позже начал служить в Купятицком Пинском монастыре, где его рукоположили в сан иеромонаха.

Макарий занимал должности настоятеля Каменецкого Воскресенского монастыря (Гродненщина) и Купятицкого Пинского монастыря, а в 1660 году его назначили архимандритом Овручского монастыря. После того, как эта обитель была разрушена поляками, Макарий возглавил Каневский монастырь – там прославился чудесами и даром прозорливости. Предание гласит, что как-то Макарий исцелил ослепшего жителя Канева и предсказал бедствия, постигшие город - голод, а также нашествие поляков и татар.

Так и произошло: в 1678 году Канев был разорён дотла, а самого Макария казнили турки за то, что он отказался отдавать монастырские святыни. Мощи святого покоились в Каневском монастыре, позже их перенесли в Переяслав, затем - в Черкассы, в храм Рождества Пресвятой Богородицы, где находятся и сегодня. У святыни до сих пор происходят многочисленные исцеления.

Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы, которое в церкви отмечают также в этот день - это подготовка к великому торжеству, рождению Девы Марии, матери Иисуса Христа. Появление Марии на свет ознаменовало исполнение древних Божьих обетований о спасении человечества.

Какой православный праздник сегодня отмечают еще:

почитают мученика Созонта;

апостолов от 70-ти Евода и Онисифора;

мученика Евпсихия Кесарийского;

преподобного Луку Каппадокийского;

икону Божией Матери "Винницкая".

Какой сегодня церковный праздник согласно старому стилю, мы рассказывали ранее - 7 сентября вспоминают апостола от 70-ти Тита.

О чем молятся в праздник, что можно и что нельзя делать сегодня

Накануне большого церковного праздника в храмах проходят торжественные службы - к Богородице обращаются с молитвами о заступничестве, просят здоровья и семейного счастья. Святому Макарию Каневскому молятся об укреплении веры, исцелении от болезней.

В народе праздник носит название Луков день - в честь преподобного Луки Каппадокийского, память которого также совершается сегодня. В этот день обычно собирают лук, который с древности ценился как лекарство - им лечат простуды, кожные болезней, используют против выпадения волос.

В Луков день принято готовить всевозможные блюда с луком, считается, что каждый должен съесть немного лука - тогда весь следующий год он будет здоровым.

Церковь в этот день, как и в любой другой, порицает злость, ссоры, сквернословие, клевету и сплетни. Нельзя жадничать и завидовать, отказывать просящим о помощи.

В народе существуют свои запреты: не советуют хвастаться богатством или здоровьем, иначе удача может отвернуться. Дурной приметой дня считается брать или давать в долг деньги, хлеб и муку - это сулит убытки и бедность.

Читайте более подробно, какой сегодня праздник отмечают в народном календаре.

Приметы 7 сентября

Приметы дня подсказывают, какой будет осень и грядущая зима:

на луковицах много шелухи - к морозной зиме;

журавли летят высоко - осень будет сырой;

шишки на елях низко висят - к сильным морозам.

Замечают: если в этот день идет дождь, то такой и вся осень будет.

