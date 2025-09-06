По словам Михаила Притулы, характеристики этой ракеты являются абсолютно достижимыми.

Заявленные характеристики украинской ракеты "Фламинго" являются вполне достижимыми. Такое мнение высказал военный эксперт, эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире "Киев24".

"Давайте мы ее сравним с Ту-141. Это был разведывательный дрон-самолет, который изготавливали на Харьковском авиационном заводе во времена СССР, которых много осталось. Ракета "Фламинго" очень похожа по внешнему виду, аэродинамике и соответственно по своим характеристикам мы можем сравнить ее с этим "дроном", который разрабатывался в 70-х годах", - отметил он.

По словам Притулы, если тот "дрон" летел более 1000 километров в те времена и возвращался к месту запуска, то соответственно и ракета "Фламинго" через 50 лет "может делать не менее интересные вещи".

"Характеристики заявлены 3000 км и они абсолютно достижимы. Например, аналогичные ракеты Х-101, они имеют дальность полета почти 5 тысяч километров. Это не фантастическая дальность, однако она является нормальной. Главное в этом деле - это точность попадания. Также она должна уметь маневрировать не только на большой, но и на малой высоте и обходить системы противовоздушной обороны", - объяснил эксперт.

Ракета "Фламинго" - что говорят другие эксперты

Ранее авиационный эксперт Анатолий Храпчинский рассказал, может ли ракета "Фламинго" уничтожить Крымский мост. По его словам, такое оружие может это сделать, однако для такой задачи у нас есть и другие "интересные решения".

"Безусловно, надо смотреть разлет по цели, есть некоторые там погрешности, которые не позволяют. Но при имеющемся количестве взрывчатых элементов это делает свою работу", - отметил Храпчинский.

Также эксперты из расследовательской группы Conflict Intelligence Team (CIT) объяснили, как большая дальность полета позволит ракете "Фламинго" обходить ПВО. По словам одного из специалистов, Украина, видимо, неплохо знает, где сейчас развернуты российские системы ПВО, радары, и планирует полетные задания так, чтобы их облетать, поэтому этот опыт ей пригодится при использовании "Фламинго".

Вас также могут заинтересовать новости: