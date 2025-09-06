Не спешите отказываться от серого.

Осень 2025 года приносит новые цветовые тренды, которые вдохнут жизнь в ваш гардероб. Лето определялось нежными пастельными оттенками, но теперь палитра станет более насыщенной.

Как пишет Glamour, на многих подиумах появились насыщенные пурпурные и темно-коричневые оттенки, которые позволяют без лишних усилий создавать драматический эффект. А оживить скучные образы помогут яркие акценты травяного зеленого и тыквенного оранжевого. Вот основные цвета сезона:

Насыщенный пурпурный

Оттенки винограда, сливы, вина - не важно, какой ваш любимый, ультранасыщенный пурпурный в этом сезоне в тренде. Tibi, Lanvin и Dries Van Noten показали тональные образы, а Gucci, Zankov и Miu Miu добавили оттенки пурпурного в аксессуары, такие как осенняя обувь.

Травяной зеленый

Хотя яркий зеленый традиционно ассоциируется с весной и летом, в этом сезоне его активно носят и осенью. Bally, Prada и Saint Laurent показали разные вариации этого оттенка, также его заметили на Copenhagen Fashion Week.

Рекомендуется экспериментировать с текстурами: шифон, нейлон, кашемир или замша. Сочетайте с черным, коричневым и джинсовым синим.

Дымчатый серый

Легкий, "пушистый" серый сейчас в тренде - от офисных нарядов до спортивных костюмов. Он сочетается со всем в вашем гардеробе, а полностью серые образы выглядят роскошно и дорого.

Шоколадный коричневый цвет

Этот цвет делает любые вещи - от жакетов до замшевых сумок - дорогими на вид. Hermès и Fendi в этом сезоне активно использовали этот оттенок. Можно смело сочетать темно-коричневый с черным.

Осенний оранжевый осенний

Сезон тыкв наступил. Насыщенный оранжевый присутствовал в коллекциях Ashlyn, Acne Studios, Christopher John Rogers и Saint Laurent, добавляя энергии в обычно холодную палитру.

