Программа "Единство за Украину" дала всего два года защиты - теперь время истекает.

Тысячи украинцев, прибывших в США по гуманитарной программе "Единство за Украину" (U4U), сталкиваются с риском остаться без легального статуса и разрешения на работу. Их документы заканчиваются, а администрация Дональда Трампа задерживает принятие решений, пишет CNN.

Наталья, которая вместе с семьей прибыла в США после начала полномасштабной войны, признается: ее сын даже не помнит Украину.

"Он не понимает, почему должен уезжать отсюда", - рассказала ее подруга Татьяна.

Однако сейчас обе женщины остались без работы, ведь срок их разрешений закончился.

"Нам нужно только покупать еду и оплачивать счета за квартиры и машины. Мы не можем ждать", - пояснила Татьяна.

Программа U4U и блокирование заявлений

Программа "Единство за Украину" позволила около 280 000 украинцев получить двухлетний гуманитарный статус в США. Те, кто прибыл до 16 августа 2023 года, могли подать заявление на временную защиту (TPS).

Однако весной администрация приостановила рассмотрение заявлений U4U, что вызвало неопределенность среди украинцев.

"Запросы на новый период гуманитарного условно-досрочного освобождения (разрешения на продление разрешения жить и работать в США - УНИАН) будут рассматриваться в индивидуальном порядке", - заявил представитель Таможенной и иммиграционной службы США (USCIS).

Страх возвращения и безысходность

Многие украинцы признаются, что не знают, куда ехать, если придется покинуть США.

"Страны Европы также не могут просто принять всех людей из США", - сказала Татьяна.

Возвращение в Украину для них тоже не вариант.

"Даже если сейчас они заключат мир на некоторое время... мы знаем, что это (повторное нападение РФ - УНИАН) произойдет снова", - подчеркнула она.

Американцы, которые участвовали в программе спонсорства, также выражают разочарование. Анджела Боэленс из Айовы, которая пригласила нескольких украинцев, говорит:

"У них нет документов, подтверждающих, что они находятся здесь легально... Они не могут работать. Мы заставляем людей становиться преступниками, если они пытаются содержать свои семьи".

Она добавляет, что чувствует вину перед украинцами и местными общинами: "Это разбивает сердце".

Как сообщал УНИАН, десятки тысяч украинских беженцев в США начали терять правовую защиту уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет меры, из-за чего они станут уязвимыми к возможному аресту и депортации.

Украинцы прибыли в страну в рамках программы "Объединимся ради Украины" - временной правовой программы, созданной администрацией Байдена. Им был предоставлен двухлетний возобновляемый статус, известный как гуманитарное освобождение, при условии, что они найдут частного американского спонсора, который их примет.

Однако когда Трамп вступил в должность президента, то закрыл программу и прекратил выдавать продление для людей, чьи разрешения на работу заканчивались.

