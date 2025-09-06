Актер имеет множество изображений на теле.

Украинский актер, главный герой нынешнего шоу "Холостяк" Тарас Цимбалюк похвастался новой татуировкой.

В субботу, 6 сентября, он опубликовал в своем Instagram-аккаунте видео, на котором и продемонстрировал тату в виде слова "добро". На ролике можно увидеть, что это далеко не первая татуировка на теле актера. Он не рассказывал, имеет ли она для него какое-то особое значение.

Кроме того, новый "Холостяк" продемонстрировал подписчикам, что держит себя в хорошей форме. Сейчас к нему приковано много внимания, поскольку шоу должно выйти уже этой осенью.

Цимбалюк стал новым Холостяком

14-й сезон романтического реалити-шоу "Холостяк" выходит осенью 2025 года на телеканале СТБ. Главным героем стал популярный украинский актер Тарас Цимбалюк.

Ему 35 лет, он известен широкому зрителю благодаря ролям в сериалах "Спіймати Кайдаша", "Кріпосна", "Кава з кардамоном" и в фильме "Чорний ворон".

По словам представителей канала, именно зрительницы больше всего просили сделать Цимбалюка главным героем, и теперь он воплотит их ожидания в новом сезоне.

Формат остается неизменным: Холостяк знакомится с десятками женщин, проводит свидания, постепенно отсеивает участниц и в конце делает выбор, с кем строить отношения дальше.

