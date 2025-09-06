Каждая из этих фраз усиливает переговорную позицию продавца и повышает шансы, что вы заплатите за машину больше, чем могли бы, если бы промолчали.

Покупка собственного авто - всегда волнительный момент, независимо от того, покупаете ли вы новую машину из салона или ищете что-то на вторичном рынке. Но в обоих случаях специалисты советуют избегать ошибок, которые могут стоить очень дорого.

Автомобильный блогер по имени Роман в своем видео для TikTok предостерег от четырех фраз, которые вы никогда не должны говорить продавцу машины.

Мне нравится эта машина

По словам Романа, дав продавцу понять, что вы очень заинтересованы в покупке именно этой машины, вы сами себя посадите на крючок. Продавец использует ваше восхищение машиной, чтобы подтолкнуть вас к сделке, которая может быть невыгодной для вас.

Видео дня

Я могу себе позволить только...

Никогда не говорите продавцу, сколько вы на самом деле готовы заплатить за машину. Потому что в таком случае он будет знать, что ниже названной суммы сбрасывать цену не надо: ведь вы же уже сказали, что готовы заплатить именно столько.

Я продаю свою машину

Если вы планируете одновременно с покупкой нового авто продать свою старую машину, не говорите об этом продавцу. По крайней мере, если это перекупщик, который может выкупить вашу машину. Потому что в таком случае он предложит вам "выгодную" сделку вроде трейд-ин, которая на самом деле может быть не такой уж выгодной. Иногда лучше продать свою старую машину одному человеку (или салону), а купить новую машину где-то в другом месте.

Мне машина нужна сегодня

Как отмечает блогер, нет лучшего козыря в руках продавца, чем понимание, что клиент оказался в режиме нехватки времени.

"Теперь они знают, что для вас все кончено, [потому что] вы купите машину в любом случае сегодня", - отмечает он.

Клиент, который спешит, но не может отказаться от покупки, легче согласится на более высокую цену или на ненужные, но навязанные продавцом дополнительные услуги.

Другие советы для автомобилистов

Как писал УНИАН, опытные автоэксперты советуют не гнаться за модой на кроссоверы и рекомендуют выбирать машины с другим типом кузова, потому что на них спрос меньше, а потому и цены ниже.

Также мы рассказывали о 5 кроссоверах, которые не стоит покупать, если вы только не миллионер, которому некуда девать деньги.

Вас также могут заинтересовать новости: