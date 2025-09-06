Он признается, что почувствовал облегчение.

Бывшая звезда сериала "Два с половиной человека" Чарли Шин открыто рассказал о своих отношениях с мужчинами, употреблении наркотиков и болезни.

В интервью People актер заявил, что больше не прячется от своего прошлого, а принимает его. Также его признания прозвучали в двух новых проектах - автобиографии "The Book of Sheen" и документальном фильме Netflix "aka Charlie Sheen":

"Я не собираюсь убегать от своего прошлого или позволять ему управлять мной. Чувствую свободу. Это очень освобождает... говорить о вещах просто. В ресторан не въехал поезд, чертово пианино не упало с неба, никто не вбежал в комнату и не выстрелил в меня".

Шин сообщил, что его отношения с мужчинами начались, когда он употреблял крэк. Во время наркотических "приключений" он заразился ВИЧ. Актер пытался сохранить это в тайне, однако некоторые гости увидели его лекарства и начали шантажировать. Сначала он платил, но в 2015 году решил публично объявить о болезни: "Я точно знаю, что никому его не передал", - уверяет Шин.

По словам актера, в книге и документальном фильме он просто хотел наконец рассказать всю правду об этой части своей биографии. Сегодня он ведет гораздо более спокойную жизнь вне внимания публики:

"Моя романтическая жизнь настолько скучна, насколько это возможно, и так уже давно. Но я открыт для любви снова. Но, пожалуй, не для брака".

