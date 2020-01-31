Во Львове мужчина во время допроса украл у полицейского оружие и удостоверение, после чего сбежал

Дело в отношении него направили в суд.

Во Львове правоохранители подозревают мужчину в ряде преступлений, в том числе - краже оружия и документов у полицейского во время пребывания в отделении.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Львовской области, инцидент произошел 5 декабря 2019 года.

Мужчину в очередной раз пригласили в райотдел для выяснения обстоятельств краж. Во время общения с ним полицейскому стало плохо и он потерял сознание.

"Воспользовавшись беспомощным состоянием правоохранителя, фигурант вместо того, чтобы вызвать скорую или позвать кого то на помощь, похитил у полицейского оружие и его служебное удостоверение и бросился наутек", - говорится в сообщении.

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Злоумышленника задержали. В настоящее время правоохранители завершили досудебное расследование в отношении его. Мужчину подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями Уголовного кодекса. Речь идет о похищении огнестрельного оружия, незаконном обращении с оружием, похищении и присвоении документов. Дело направили в суд, подозреваемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщал УНИАН, в Одессе за выходные дважды ограбили музей.