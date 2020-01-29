В Кропивницком монтажник упал с крыши девятиэтажки и выжил

Состояние пострадавшего тяжелое, медики не решаются делать по нему никаких прогнозов.

В Кропивницком мужчина упал с крыши девятиэтажного дома во время проведения работ. Пострадавший выжил, но находится в тяжелом состоянии.

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Об этом сообщает «ТСН». В Ленинском районном суде, который расположен в этом же здании, рассказали, что на крыше пострадавший демонтировал строительное оборудование после ремонта. Отмечается, что суд не является заказчиком этих работ.

Мужчина упал на мешки со строительным мусором. Работники суда немедленно вызвали скорую и полицию. Когда пострадавшего забирали медики, он был в сознании. Пострадавшего госпитализировали в областную больницу, его состояние тяжелое. Никаких прогнозов врачи пока не делают.

"Вывезли его из операционной, он пока в медикаментозном сне, подключили ему аппаратное дыхание, состояние его тяжелое. Там травматический шок у него, закрытая травма грудной клетки, закрытая травма живота, ему удалили селезенку, потому что был разрыв селезенки, перелом шестого и седьмого ребра слева", - прокомментировала главврач областной больницы Лариса Андреева.

Ранее в Кировоградской области во время строительных работ упала бетонная конструкция, в результате чего погибли двое рабочих.