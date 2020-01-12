В Кировоградской области при падении бетонной конструкции погибло двое рабочих

Строители погибли на месте происшествия.

В Кировоградской области во время строительных работ упала бетонная конструкция, в результате чего погибло двое рабочих.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области. Медики сообщили полиции об инциденте 10 января около 11:00. По предварительным данным, во время строительных работ на работников упала бетонная конструкция.

"В результате двое мужчин 42 и 53 лет от полученных травм погибли на месте", - говорится в сообщении.

По этому факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 272 Уголовного кодекса ("нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью"). Трех должностных лиц, ответственных за строительные работы, задержали в порядке ст. 208 УПКУ, им сообщили о подозрении.