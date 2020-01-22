В Киеве машина влетела в остановку, есть погибший и пострадавшие
В Киеве сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погиб один человек.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.
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Авария произошла в 6:48 утра по бульвару Перова, что в Днепровском районе Киева.
Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортных средств, он погиб на месте. Кроме того, получили травмы пассажир и мужчина, находившийся на остановке. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.
Погибшего и пострадавшего спасателям пришлось освободить из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.
Обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия будут заниматься правоохранительные органы.
Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве патрульные полицейские задержали пьяного водителя легковушки, который разъезжал по тротуару и едва не сбил пешеходов на тротуаре.