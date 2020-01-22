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В Киеве машина влетела в остановку, есть погибший и пострадавшие

09:38, 22 января 2020
Происшествия
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Погибшего и пострадавшего освободили из авто с помощью гидравлического инструмента / фото: ГСЧС

В Киеве сегодня утром произошло дорожно-транспортное происшествие - автомобиль въехал в остановку общественного транспорта, в результате чего погиб один человек.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Авария произошла в 6:48 утра по бульвару Перова, что в Днепровском районе Киева.

Водитель автомобиля Renault Logan совершил наезд на остановку транспортных средств, он погиб на месте. Кроме того, получили травмы пассажир и мужчина, находившийся на остановке. Оба травмированных были переданы медикам для дальнейшей госпитализации.

Погибшего и пострадавшего спасателям пришлось освободить из автомобиля с помощью гидравлического инструмента.

Обстоятельствами дорожно-транспортного происшествия будут заниматься правоохранительные органы.

Как сообщал УНИАН, накануне в Киеве патрульные полицейские задержали пьяного водителя легковушки, который разъезжал по тротуару и едва не сбил пешеходов на тротуаре.


 

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