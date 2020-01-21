В Киеве пьяный водитель разъезжал по тротуару и гонял пешеходов (видео)

Водитель автомобиля с литовскими номерами выехал на тротуар, после чего пытался вернуться на проезжую часть.

В Киеве патрульные полицейские задержали пьяного водителя легковушки, который едва не сбил пешеходов на тротуаре.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook, опубликовав видео с места происшествия.

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Инцидент произошел на Харьковском шоссе, 8. Судя из ролика, водитель Opel с литовскими номерами выехал на тротуар, после чего пытался выехать на проезжую часть через разделительный газон, где и застрял в грязи.

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Как сообщал УНИАН, 20 января на Киевщине патрульные обнаружили в остановленном за нарушение Правил дорожного движения автомобиле тело мужчины с огнестрельным ранением.