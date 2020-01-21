В Винницкой области мужчина вышел из колонии и изнасиловал 20-летнюю девушку

Полиция открыла производство по статье "изнасилование, совершенное повторно".

В Ладыжине Винницкой области 33-летний мужчина изнасиловал 20-летнюю девушку.

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Об этом сообщила пресс-служба полиции Винницкой области. Мужчина напал на девушку возле своего дома, применил к ней силу и затащил в дом. После содеянного злоумышленник скрывался от полиции.

Правоохранителям оперативно удалось задержать мужчину. Известно, что две недели назад он освободился из местной колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление в 2016 году, разбой и грабеж.

Полиция открыла производство по статье "изнасилование, совершенное повторно". Такое преступление наказывается лишение свободы сроком до десяти лет.

Суд отправил мужчину под стражу на 60 дней без права внесения залога.

Напомним, в Кривом Роге Днепропетровской области 19 января вечером на свидании после интернет-знакомства мужчина изнасиловал и ограбил 20-летнюю девушку.