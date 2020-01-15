Осколки в креслах и кабине: какие следы попадания ракеты в самолет МАУ нашли украинские эксперты (видео)

Часть экспертов, в частности специалисты по ДНК-анализу продолжают работать в Тегеране.

В Киев вернулись украинские спасатели из Тегерана, которые отправились работать на месте падения сбитого ракетой самолета МАУ.

Там они несколько дней разбирали обломки Boeing нашли осколки - неоспоримые доказательства того, что украинское судно попала ракета. Некоторые осколки застряли в обшивке пассажирских кресел, говорится в сюжете ТСН.

Во время работы украинские эксперты заметили, что нет ни одного фрагмента нижней части фюзеляжа, а также отсутствует кабина. На требование иранцы таки откуда-то привезли недостающие останки самолета, а в них десятки маленьких пятнышек от осколков ракеты.

"Благодаря чрезвычайной службе, которая расставила освещение в ночное время, мы нашли части, которые указывали, что самолет упал от ракеты. Сразу приехали представители иранской стороны. Около 10 машин. Утром должны были дать окончательный вердикт наш, но иранская сторона утром сама признала ракету",- рассказал один из руководителей группы, директор Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз Александр Рувин.

В ракете ТОР осколки мелкие, но их там больше полторы тысячи. Некоторые застряли в обшивке кресел. К слову, специалисты до сих пор не могут найти часть пассажирских кресел, пишет ВВС. Также до сих пор не существует нижней части самолета.

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На месте аварии украинцы нашли сожженный ноутбук, в котором также могут быть обломки ракеты. Неожиданная находка - это планшет кого-то из членов экипажу. Он до сих пор работает, но его владелец уже никогда его не разблокирует.

Часть экспертов, в частности специалисты по ДНК-анализа продолжают работать в Тегеране. Именно они должны забрать тела погибших украинцев домой.

Следователи хотят знать все о сбитом самолете, о каждую секунду полета, о каждое сказанное слово экипажем.

"Сейчас решается вопрос доставки "черных ящиков" на территорию Украины. 15 января приезжает председатель авиационной власти Ирана, и 20 числа начнется расшифровка "черных ящиков". Также остались представители ДНК-анализа, которые работают над идентификацией останков тел. Поставлена задача президента Ирана, чтобы к 19 числа все останки передать", - рассказал Рувин.

Следует отметить, что украинские эксперты вместе со спасателями еще двое суток назад отправились из Тегерана. Автобусами в сопровождении дипломатов их доставили к азербайджанскому границы, затем к столице Баку, а уже оттуда самолетом через Батуми и Одессу они прилетели в Киев.

На военной площадке спасателей встретил глава службы по чрезвычайным ситуациям и лично секретарь Совета Нацбезопасности и обороны. "Мы очень быстро благодаря вам разобрались с такой сложной ситуацией. Это очень важно прежде всего для нашей страны, для наших граждан. Искренне благодарю от президента всех украинцев за то, что вы сделали", - говорит Алексей Данилов.

Как сообщал УНИАН, 8 января возле аэропорта имени Имама Хомейни в Тегеране разбился самолет рейса PS752 компании "Международные авиалинии Украины", погибли 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

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На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, четверо граждан Афганистана, трое граждан Германии и трое граждан Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухані официально признал, что украинский лайнер был сбит "в результате непреднамеренной человеческой ошибки" и пообещал привлечь к ответственности виновных в збитті самолета.

Командующий ВВС и военно-космическими войсками Корпуса стражей Исламской революции бригадный генерал Амир-Али Хаджизаде взял на себя ответственность за сбитии украинского самолета. Он заявил, что оператор иранской системы противовоздушной обороны ошибочно принял самолет МАУ за "крылатую ракету".

Киев настаивает на проведении открытого расследования, ожидает возвращения тел погибших до 19 января и выплат компенсаций.