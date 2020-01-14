Сбитие самолета МАУ в Иране: во Франции не подтвердили, что ей передадут на расшифровку "черные ящики"

В настоящее время продолжаются дискуссии между всеми сторонами.

Иран пока не обращался к Франции относительно передачи и расшифровки бортовых самописцев со сбитого ракетой самолета МАУ.

Об этом в Twitter сообщило Бюро исследования и анализа безопасности гражданской авиации Франции.

Отмечается, что сейчас продолжаются дискуссии между всеми сторонами.

"На данный момент не было предложено выполнить расшифровку данных с "черных ящиков", - говорится в сообщении.

⚠️Accident @Boeing #737 UR-PSR @fly_uia on 08/01/20 / Discussions are still underway between all stakeholders of the safety investigation / @BEA_Aero has not been asked at this point in time to carry out CVR / FDR repair and data download. — BEA ✈️ 🚁🛩 🇫🇷 (@BEA_Aero) January 14, 2020

Сообщалось, что Иран отправит "черные ящики" во Францию. По словам главы отдела расследования событий Организации гражданской авиации Ирана Хасана Резайефара, Иран имеет сотрудничество с Францией в сфере расшифровки "черных ящиков". О привлечении к процессу розфишрування французской стороны по телефону договорились президенты Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон.

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Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет МАУ, 167 пассажиров и 9 членов экипажа погибли.

Самолет, выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, вылетел из аэропорта в 6.10 по местному времени и исчез с радаров через несколько минут после вылета.

На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также 82 гражданина Ирана, 63 гражданина Канады, 10 граждан Швеции, 4 гражданина Афганистана, 3 гражданина Германии и 3 гражданина Великобритании.

11 января президент Ирана Хасан Роухани официально признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки», и пообещал привлечь к ответственности виновных.