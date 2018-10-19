В Киеве мужчина разбился насмерть, выпрыгнув с 24 этажа (видео)

По неизвестным причинам, мужчина прыгнул с общего балкона, оставив на перилах недопитую бутылку виски, мобильный телефон и деньги

В Киеве по адресу Харьковское шоссе, 182 после падения с 24 этажа погиб мужчина. Полиция рассматривает версию самоубийства.

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По предварительной информации, мужчина выпрыгнул с общего балкона 24 этажа. На данный момент личность погибшего не установлена, сообщает "Информатор".

Изначально правоохранители рассматривали версию, что мужчина проживал в этом доме, так как он был в одних тапочках. Однако в ходе просмотра видео с камер наблюдения было установлено, что погибший приехал к зданию на такси, и уже был в этой обуви.

В 07:08 консьержка пустила его в дом, а спустя 36 минут, по неизвестным причинам, мужчина прыгнул с общего балкона, оставив на перилах недопитую бутылку виски, мобильный телефон и деньги, сообщает издание. Также при осмотре тела в кармане обнаружили чек одного из супермаркетов по улице Строителей, где и была куплена бутылка с алкоголем.

Подробности происшествия и личность погибшего установит следствие.

Как сообщал УНИАН, 7 октября в центре Одессы мужчина бросился с Тещиного моста и разбился насмерть.