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Убийство младенца в Днепре: полиция разыскивает мать мальчика, тело которого нашли на помойке

16:25, 09 января 2020
Происшествия
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Полиция открыла уголовное производство / pixabay.com

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка«3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе, был обнаружен неопознанный новорожденный ребенок мужского пола без признаков жизни, завернутый в кофту синего цвета в клеточку», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделением Днепровского районного отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция принимает неотложные меры для установления матери ребенка и всех обстоятельств происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что тело младенца обнаружили на мусорном полигоне «Правобережный».

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Теги: #Днепр#новости Днепрапогода в Днепре