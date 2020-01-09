Убийство младенца в Днепре: полиция разыскивает мать мальчика, тело которого нашли на помойке

Тело новорожденного на свалке обнаружили 3 января.

В Днепре правоохранители устанавливают обстоятельства смерти младенца, тело которого было обнаружено на городской свалке.

Об этом сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Днепропетровской области.

Читайте такжеВ Фастове многодетная мать убила своего новорожденного ребенка«3 января на городской свалке, расположенной на Криворожском шоссе в Днепровском районе, был обнаружен неопознанный новорожденный ребенок мужского пола без признаков жизни, завернутый в кофту синего цвета в клеточку», - говорится в сообщении.

По данному факту следственным отделением Днепровского районного отделения полиции открыто уголовное производство по ч. 2 п. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полиция принимает неотложные меры для установления матери ребенка и всех обстоятельств происшествия.

Ранее УНИАН сообщал, что тело младенца обнаружили на мусорном полигоне «Правобережный».