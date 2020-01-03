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В Днепре на свалке нашли мёртвого младенца - СМИ

17:23, 03 января 2020
Происшествия
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Прибывшие на место медики ничем не смогли помочь - ребенок был мертв / vsn.com.ua

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Тело лежало в пакете среди груды отходов на свалке, передает Информатор

По неподтвержденной информации, пакет нашел один из работников полигона. В нем, замотанный в тряпку, лежал новорожденный. Информации о поле ребенка пока нет. Вероятно, на свалку его выгрузила одна из мусорных машин.

На место вызывали бригаду скорой помощи, но медики сделать ничего уже не могли — малыш был мертв. Точная причина смерти будет известна после проведения экспертизы. Территорию полигона оцепили, сейчас там работают оперативно-следственная группа полиции, специалист бюро судебно-медицинской экспертизы и сотрудники розыска. Официальной информации касательно инцидента пока нет.

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Теги: #Днепр#ребенок#новости Днепрапогода в Днепре