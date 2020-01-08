В Черновицкой области уволили чиновницу РГА после ее оскорбления военных в Facebook

Уволенная чиновница Янина Сметанюк после скандала заявила о травле и угрозах.

В Черновицкой области уволили с работы главного специалиста службы по делам детей Заставновской районной государственной администрации Янину Сметанюк после ее оскорбительного высказывания в Facebook в отношении украинских бойцов в зоне проведения операции объединенных сил.

Как сообщил исполняющий обязанности председателя Заставновской РГА Василий Молдован, сегодня состоялось заседание дисциплинарной комиссии, рассмотревшей инцидент с участием чиновницы, которая во время спора с бойцом АТО в Facebook написала ему комментарий: «Ага, наверное, обиженная на то, что такой как ты убивал детей на Донбассе».

«Комиссия решила подготовить документы на увольнение Янины Сметанюк», - сообщил Молдован.

В то же время сама чиновница в комментарии УНИАН объяснила, что свое высказывание в Facebook она адресовала бойцу АТО Владимиру Леошко после того, как пользователи соцсети «устроили травлю детей, которые якобы уничтожили Рождественский вертеп и декор у елки в райцентре Заставна».

«Началось все с того, что в Facebook вышла публикация о том, что в Заставне вандалы разбили вертеп. Позже было сообщение о том, что существует подозрение, что это преступление совершили конкретные люди. Разместили фотографию, на которой изображены трое подростков. Люди начинают комментировать: «Уроды», «Варвары», «Руки им повырывать!», - рассказала Сметанюк.

Чиновница говорит, что в своих комментариях призвала людей не высказываться слишком жестоко по отношению к детям, вина которых не еще доказана окончательно.

«На это пользователи соцсети отреагировали комментариями с оскорблениями в мою сторону», - добавила она.

После этого, по словам Сметанюк, ей написал участник АТО Владимир Леошко, который стал ее оскорблять. В частности, он заявил, что чиновницу видели нетрезвой за рулем, имея в виду инцидент с участием Сметанюк, который имел место во время новогодних праздников.

«Он начал меня оскорблять. Написал, что ему стыдно, что я пьяная за рулем ехала», - сказала Сметанюк, сообщив, что недавно правоохранители подозревали ее в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Она заявила, что «ее вина не доказана, а за рулем находился ее муж».

В то же время женщина признала, что считает некорректными свои высказывания в адрес участников АТО.

«Конечно, это было некорректным. Здесь нечего говорить ... Мне жаль, что это произошло. Да, я высказалась некорректно», - добавила она.

Сметанюк также пояснила, что сегодня после многочисленных угроз и травли в соцсетях, она была вынуждена сбежать с работы, а на заседание дисциплинарной комиссии не явилась, опасаясь за свою безопасность.

«Мне страшно от этого очень. Я жалею. Я не знаю, как я это могу сейчас исправить. И я очень надеюсь, что среди этих людей, участников АТО, есть такие, которые поймут ... Я не имела в виду какой-то сепаратизм», - сказала Сметанюк, добавив, что уже попросила прощения у Леошко за свои слова.