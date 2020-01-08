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Крушение украинского Боинга в Тегеране: 177 человек погибло, все подробности (фото, видео)

08:11, 08 января 2020
Происшествия
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Фото: MASH

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране

Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении. 

Видео падения самолета, снятые очевидцами

Количестве жертв падения украинского самолета в Иране

Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. В СНБО заявили, что сейчас подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего 177 человек.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам. 

Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета.  "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении. 

Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, "равны нулю"

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд. 

Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю". "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.

Фото с места крушения Боинга МАУ в Тегеране

Фото: Twitter.com

Фото: Twitter.com

Зеленский выразил соболезнования

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.

Соответствующий пост президент опубликовал в своем Telegram-канале. 

«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.

Причина крушения украинского самолета

Изначально иранское агентство Fars сообщило, что самолет упал из-за технических неисправностей незадолго после взлета. Позже арабский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737 был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО. При этом о подробностях и источнике информации не сообщалось.

Стоит отметить, что сегодня ночью Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами. 

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