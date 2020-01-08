Крушение украинского Боинга в Тегеране: 177 человек погибло, все подробности (фото, видео)

Боинг 737 со 170 пассажирами и членами экипажа на борту, принадлежащий компании МАУ, потерпел крушение незадолго после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни. По данным спасателей, никто не выжил.

Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране

Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.

Видео падения самолета, снятые очевидцами

Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran 🇮🇷.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iranpic.twitter.com/t8Wgpo3wVr — Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) January 8, 2020

Количестве жертв падения украинского самолета в Иране

Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. В СНБО заявили, что сейчас подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего 177 человек.

Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.

Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев

Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.

We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTupic.twitter.com/vuAi6TOqTp — Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020

Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, "равны нулю"

На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.​​​​​

«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.

Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю". "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.

Фото с места крушения Боинга МАУ в Тегеране