Крушение украинского Боинга в Тегеране: 177 человек погибло, все подробности (фото, видео)
Первые сообщения о катастрофе Боинга МАУ в Тегеране
Первым о крушении украинского самолета сообщило иранское информационное агентство Fars. "Боинг 737, принадлежащий авиакомпании «Международные Авиалинии Украины», потерпел крушение после взлета из иранского аэропорта Имама Хомейни со 180 пассажирами и членами экипажа на борту", - говорилось в сообщении.
Видео падения самолета, снятые очевидцами
Video shows Boeing 737 with 180 people on board on fire, crashing near Tehran Iran 🇮🇷.#URGENTE Boeing 737 Ucraniano se estrella en Teheran #Iranpic.twitter.com/t8Wgpo3wVr— Nellie Belén Izarza 🌹 🇻🇪🇺🇸 (@myteks) January 8, 2020
Количестве жертв падения украинского самолета в Иране
Изначально сообщалось о 180 жертвах крушения. Позже представитель минавиации Ирана Джаафар Заде сообщил, что на борту самолета находились 167 человек. В СНБО заявили, что сейчас подтверждена информация о 168 пассажирах, прошедших регистрацию на рейс, и о 9 членах экипажа. Всего 177 человек.
Глава Тегеранского центра неотложной помощи заявил, что тела погибших будет трудно опознать из-за высокой степени повреждений. Сейчас спасатели собирают тела людей на территории около двух гектаров, чтобы передать их судмедэкспертам.
Данные сервиса Flightradar24: потерпел крушение рейс PS752 Тегеран - Киев
Сервис Flightradar24 на своем официальном Twitter опубликовал маршрут полета украинского Боинга 737, который потерпел катастрофу в Иране. Согласно данным сервиса, борт упал незадолго после вылета. "Мы следим за сообщениями о том, что украинский самолет 737-800 разбился вскоре после взлета из Тегерана. Рейс PS752 покинул Тегеран в 02:42 утра", - говорится в сообщении.
We are following reports that a Ukrainian 737-800 has crashed shortly after takeoff from Tehran. #PS752 departed Tehran at 02:42UTC. Last ADS-B data received at 02:44UTC. https://t.co/qXWHUPGDTupic.twitter.com/vuAi6TOqTp— Flightradar24 (@flightradar24) January 8, 2020
Спасательная операция: шансы, что кто-то выжил, "равны нулю"
На место крушения были направлены 22 машины и два автобуса скорой помощи.
«Спасательные команды были отправлены в район около аэропорта, где разбился самолет Boeing 737, принадлежащий авиакомпанию «Международные Авиалинии Украины», - сообщил государственному телевидению представитель организации гражданской авиации Ирана Реза Джафарзаде. «Самолет в огне, но мы отправили спасателей... и, возможно, мы сможем спасти некоторых пассажиров», - сказал глава службы по чрезвычайным ситуациям Ирана Пирхоссейн Куливанд.
Позже глава организации "Красного полумесяца" Ирана Мортеза Салими сообщил, что вероятность того, что кто-то выжил, "равна нулю". "Вероятности того, что пассажиры останутся живы, нет", - заявил он агентству ISNA.
Фото с места крушения Боинга МАУ в Тегеране
Фото: Twitter.com
Фото: Twitter.com
Зеленский выразил соболезнования
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования родным и близким пассажиров и членов экипажа украинского Боинга, который потерпел крушение в Тегеране.
Соответствующий пост президент опубликовал в своем Telegram-канале.
«Страшная весть с Ближнего Востока. Сегодня утром после взлета из международного аэропорта Имам Хомейни (г. Тегеран) пассажирский самолет авиакомпании «Международные авиалинии Украины» потерпел катастрофу и упал неподалеку от аэропорта. По предварительным данным, все пассажиры и члены экипажа погибли. Наше посольство уточняет информацию об обстоятельствах трагедии и списках погибших. Мои искренние соболезнования родным и близким всех пассажиров и членов экипажа», - написал Зеленский.
Причина крушения украинского самолета
Изначально иранское агентство Fars сообщило, что самолет упал из-за технических неисправностей незадолго после взлета. Позже арабский канал Al Hadath распространил информацию о том, что украинский Боинг 737 был “непреднамеренно сбит” иранскими ПВО. При этом о подробностях и источнике информации не сообщалось.
Стоит отметить, что сегодня ночью Иран обстрелял военные базы США в Ираке баллистическими ракетами.