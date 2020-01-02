На Львовщине мужчина отсудил у знакомого 110 тысяч гривень за ранение шампуром в живот

Ему также назначен пятилетний срок заключения с испытательным периодом.

Во Львовской области суд признал виновным мужчину, который ударил в живот шампуром своего знакомого, тем самым причинив ему тяжкие телесные повреждения.

Об этом сообщает ZAXID.net со ссылкой на решения Камянка-Бугского районного суда.

Сообщается, что суд назначил фигуранту пять лет лишения свободы, однако освободил от отбывания наказания с испытательным сроком в три года.

Сам инцидент произошел летом 2017 года в селе Старый Ярычив. Тогда компания знакомых отдыхала возле озера и жарила шашлыки. При этом у двух мужчин возник конфликт, в ходе которого одного из них ударили шампуром в живот. На место происшествия не вызвали скорую, а мужчины просто разъехались по домам во Львов. Затем жена пострадавшего сообщила, что ее муж в больнице и ему делают срочную операцию.

Как сообщается, судебно-медицинская экспертиза установила, что вследствие ранения у мужчины возникла "линейная рана передней брюшной стенки на уровне левого подреберья, которая проникала в брюшную полость со сквозным повреждением желудка, тонкой кишки, верхней брыжеечной артерии с массивным кровоизлиянием в брюшной полости".

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Судья, исследовав доказательства по делу, признал нападавшего виновным в нанесении тяжких телесных повреждений. В течение испытательного срока он должен являться для регистрации в уполномоченный орган по вопросам пробации, сообщать об изменении своего места работы или жилья. Кроме того, мужчину обязали выплатить пострадавшему 100 тысяч гривень морального вреда и 10 тысяч - материальной компенсации. На обжалование приговора у него есть 30 суток.

Как сообщал УНИАН, в Винницкой области мужчина во время конфликта взорвал гранатой двоих товарищей.