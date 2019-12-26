На Винниччине мужчина во время конфликта подорвал гранатой двоих товарищей (фото)

В результате взрыва один человек скончался, другой – госпитализирован.

В Могилев-Подольском районе Винницкой области задержан местный житель, который во время конфликта подорвал гранатой двоих своих товарищей.

Как сообщает отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Винницкой области, происшествие произошло ночью 26 декабря.

Читайте такжеОтомстил работодателю: полиция задержала мужчину, который бросил гранату под дом на Киевщине«Около 02:30 в полицию поступило сообщение из больницы о том, что в реанимационное отделение в тяжелом состоянии с осколочными ранениями были госпитализированы двое жителей села Садки. Один из них во время оказания медицинской помощи скончался», – говорится в сообщении.

Опросив очевидцев происшествия, следственно-оперативная группа установила, что мужчины пострадали в результате взрыва гранаты во дворе у 28-летнего местного жителя.

Как рассказал начальник Могилев-Подольского отдела полиции Юрий Левицкий, предварительно, хозяин дома, во дворе которого произошла трагедия, пригласил к себе в гости товарищей.

«Мужчина несколько недель назад вернулся из столицы с заработков и решил отпраздновать это событие. Во время застолья между мужчинами неоднократно возникали словесные конфликты, причины которых никто из присутствующих не помнит. Когда гости вышли на улицу, хозяин дома вынес гранату и угрожал ее взорвать. Двое мужчин пытались его успокоить и забрать опасный предмет у него из рук. Однако боеприпас взорвался», – рассказали в полиции.

В результате взрыва травмировались 25 и 28-летние местные жители. Во время оказания медицинской помощи в реанимации младший из мужчин скончался.

Впоследствии выяснилось, что в медицинской помощи нуждался и правонарушитель. Он получил осколочное ранение ноги и был прооперирован. Сейчас он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

Следствие начало уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) и ч.1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса. За такие правонарушения мужчине грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос об объявлении ему о подозрении.

По словам правонарушителя, гранату он приобрел у незнакомца в столице. Полиция устанавливает происхождение боеприпаса.

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