В Днепре мужчина повесился на детской площадке (фото 18+)

Погибшим оказался житель соседнего дома.

Утром 2 января на одной из детских площадок Днепра нашли тело мужчины. Его шея была привязана к турнику.

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, погибшим оказался житель соседнего дома. Его сразу же опознали местные жители.

По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе. Также стало известно, что у него есть дети, но жил один.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области в общежитии обнаружили повешенным студента Измаильского государственного гуманитарного университета.