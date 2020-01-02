В Днепре мужчина повесился на детской площадке (фото 18+)
11:22, 02 января 2020Происшествия
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Погибшим оказался житель соседнего дома.
По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе / Информатор
Утром 2 января на одной из детских площадок Днепра нашли тело мужчины. Его шея была привязана к турнику.
Об этом сообщает Информатор.
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По предварительной информации, погибшим оказался житель соседнего дома. Его сразу же опознали местные жители.
По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе. Также стало известно, что у него есть дети, но жил один.
Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области в общежитии обнаружили повешенным студента Измаильского государственного гуманитарного университета.
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