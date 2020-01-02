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В Днепре мужчина повесился на детской площадке (фото 18+)

11:22, 02 января 2020
Происшествия
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По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе / Информатор

Об этом сообщает Информатор.

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По предварительной информации, погибшим оказался житель соседнего дома. Его сразу же опознали местные жители.

По словам соседей, у мужчины были проблемы на работе. Также стало известно, что у него есть дети, но жил один.

Как сообщал УНИАН, в городе Измаил Одесской области в общежитии обнаружили повешенным студента Измаильского государственного гуманитарного университета.

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Теги: #Днепр#самоубийствопогода в Днепре