В Киеве в масштабном ДТП столкнулись маршрутка и Toyota: двое погибших, восемь пострадавших

В результате столкновения с маршруткой погибли водитель и пассажир Toyota.

В ночь на 20 ноября в Киеве на улице Зодчих произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли два человека.

Как сообщает "Информатор", столкнулись автомобили Mercedes Sprinter и Toyota RAV4.

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По предварительным данным, Mercedes ехал в сторону проспекта Леся Курбаса, а Toyota в противоположном направлении. В какой-то момент одна из машин вылетела на полосу встречного движения, где и произошло столкновение. От удара внедорожник вылетел с проезжей части и уперся в дерево.

Водитель Toyota погиб мгновенно. Пассажира пытались спасти медики, но впоследствии он тоже скончался. Известно, что погибшим было около 20-25 лет.

Еще трех человек из легковушки с серьезными травмами госпитализировали в больницу. Также пострадали четверо пассажиров маршрутки и водитель. Их травмы несерьезные.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября в Хмельницкой области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутки.