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В Одесской области в общежитии университета обнаружили повешенным студента

13:34, 26 декабря 2019
Происшествия
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Сейчас тело направлено на экспертизу / Фото Billy Curtis via flickr.com

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 20-летний студент найден в одной из комнат общежития вуза, расположенного на улице Репина.

Предполагается, что молодой человек совершил самоубийство, так как он якобы оставил предсмертную записку и видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас тело направлено на экспертизу.

Причина и обстоятельства случившегося, а также точная причина смерти устанавливаются.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Одессе на территории лесопарка обнаружен повешенным мужчина.

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Теги: #самоубийство#Одесская областьпогода в Одессе