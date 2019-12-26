В Одесской области в общежитии университета обнаружили повешенным студента

Тело 20-летнего студента обнаружили в одной из комнат общежития вуза.

В городе Измаиле Одесской области в общежитии обнаружен повешенным студент Измаильского государственного гуманитарного университета.

Читайте такжеВ Черновцах на территории школы повесился дворник

Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, 20-летний студент найден в одной из комнат общежития вуза, расположенного на улице Репина.

Предполагается, что молодой человек совершил самоубийство, так как он якобы оставил предсмертную записку и видимых следов насильственной смерти не обнаружено.

Сейчас тело направлено на экспертизу.

Причина и обстоятельства случившегося, а также точная причина смерти устанавливаются.

По факту открыто уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство с пометкой «самоубийство») Уголовного кодекса Украины.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря в Одессе на территории лесопарка обнаружен повешенным мужчина.