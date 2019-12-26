В Киеве закрыли сеть "массажных" салонов с проститутками (фото)

Организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области.

Столичные полицейские пресекли деятельность нескольких «массажных» салонов, в которых предоставлялись услуги интимного характера.

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Организатором преступного бизнеса оказалась 23-летняя жительница Киевской области. Женщина размещала в Интернете объявления о предоставлении услуг эротического массажа. За час «развлечений» клиенты платили от 800 до 1000 гривен. Половину заработанной суммы проститутки отдавали организатору, а остальное оставляли себе.

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Сотрудники полиции провели два обыска, где изъяли денежные средства, мобильные телефоны, черновые записи и банковские карты. Организаторше объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 303 (Проституция или принуждение или втягивание в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины. Меру пресечения ей изберет суд. Ей грозит до пяти лет лишения свободы.

На двух женщин, которые оказывали сексуальные услуги за деньги, полицейские составили административные протоколы по ст. 181-1 (Занятие проституцией) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Санкция статьи предусматривает предупреждение или наложение штрафа от пяти до десяти необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, полицейские прекратили деятельность сети борделей, работавших в центре Киева под видом массажных салонов.