В Киеве экс-полицейский организовал сеть борделей под видом массажных салонов (фото, видео)

В 2015 году он не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел.

Полицейские пресекли деятельность сети борделей, работавших в центре Киева под видом массажных салонов.

Читайте такжеВ Сумах разоблачили бордель, который работал под видом сауны (фото)Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, полицейские получили информацию о деятельности мест разврата, в связи с чем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводилось документирование противоправной деятельности.

Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала и обеспечивала функционирование трех мест разврата в центральной части Киева, что были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через интернет.

В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шестеро диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.

К оказанию интимных услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки, клиенты платили от 700 до 3 тысяч гривень. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальное оставляли себе.

По словам начальника Главного управления Нацполіції в Киеве Андрея Крищенко, вчера в рамках расследования уголовного производства было проведено 14 обысков: непосредственно в борделях и по месту жительства фигурантов.

Правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности – деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, компьютерную технику. Кроме того, изъяты пистолет, автомат, граната, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу.

В результате следственных действий семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.

Оперативники установили, что организатором борделей является бывший работник полиции, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел.

И, несмотря на это, он представлялся сотрудником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял своих сообщников, что их деятельность проводится под покровительством правоохранителей.

«Оперативники продолжают работать над установлением других участников преступной группы. Фигурантам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связей организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана Государственное бюро расследований для тщательной проверки», – подытожил Крищенко.

Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.