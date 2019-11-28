В Киеве экс-полицейский организовал сеть борделей под видом массажных салонов (фото, видео)
Полицейские пресекли деятельность сети борделей, работавших в центре Киева под видом массажных салонов.
Читайте такжеВ Сумах разоблачили бордель, который работал под видом сауны (фото)Как сообщает Отдел коммуникации столичной полиции, полицейские получили информацию о деятельности мест разврата, в связи с чем начали уголовное производство по ч. 2 ст. 303 (сутенерство или вовлечение лица в занятие проституцией) Уголовного кодекса Украины, в рамках которого проводилось документирование противоправной деятельности.
Проведя ряд оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий полицейские разоблачили преступную группу, которая организовала и обеспечивала функционирование трех мест разврата в центральной части Киева, что были замаскированы под массажные салоны и свою деятельность рекламировали через интернет.
В состав группы входило 11 человек: организатор, четверо соорганизаторов и шестеро диспетчеров, которые принимали звонки клиентов.
К оказанию интимных услуг привлекли 75 женщин, которые работали посменно. За час работы проститутки, клиенты платили от 700 до 3 тысяч гривень. Половину заработанной суммы женщины отдавали администраторам, остальное оставляли себе.
По словам начальника Главного управления Нацполіції в Киеве Андрея Крищенко, вчера в рамках расследования уголовного производства было проведено 14 обысков: непосредственно в борделях и по месту жительства фигурантов.
Правоохранители изъяли вещественные доказательства их противоправной деятельности – деньги, мобильные телефоны, черновые записи, банковские карты, компьютерную технику. Кроме того, изъяты пистолет, автомат, граната, патроны и ножи, которые отправили на экспертизу.
В результате следственных действий семерых фигурантов, среди которых организатор и соорганизаторы, задержали. Решается вопрос об объявлении им подозрения и избрании меры пресечения.
Оперативники установили, что организатором борделей является бывший работник полиции, который в 2015 году не прошел аттестацию и был уволен из органов внутренних дел.
И, несмотря на это, он представлялся сотрудником управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, и уверял своих сообщников, что их деятельность проводится под покровительством правоохранителей.
«Оперативники продолжают работать над установлением других участников преступной группы. Фигурантам грозит от 4 до 7 лет лишения свободы. Кроме того, информация о возможных коррупционных связей организатора борделей с работниками правоохранительных органов будет передана Государственное бюро расследований для тщательной проверки», – подытожил Крищенко.
Ранее УНИАН сообщал, что в Одессе правоохранители расследуют факт размещения в интернете видеозаписей гинекологических ультразвуковых исследований пациенток, сделанных в Одесском областном онкологическом диспансере.