Во Львове вандалы за ночь разгромили четыре новых остановки общественного транспорта (видео)
10:05, 23 декабря 2019Происшествия
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За неделю таких инцидентов насчитали девять, все они произошли в одном районе.
Во Львове за одну ночь неизвестные разбили 4 остановки общественного транспорта
Во Львове на одну ночь неизвестные разбили сразу четыре остановки общественного транспорта.
Об этом идет речь в сюжете ТСН.
За неделю подобных инцидентов насчитали девять. Разбитые остановки находятся неподалеку друг от друга - в одном районе. Все пострадавшие комплексы - новые, их установили в этом году. Стоимость каждой составляет около 40 тысяч гривень.
Городской совет уже обратился в полицию, а в розыске вандалов также просят помощи у свидетелей. Пассажиры на подобные поступки реагируют негативно.
Как сообщал УНИАН, во Львове на днях обстреляли автобус с пассажирами.
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