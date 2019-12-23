Во Львове вандалы за ночь разгромили четыре новых остановки общественного транспорта (видео)

За неделю таких инцидентов насчитали девять, все они произошли в одном районе.

Во Львове на одну ночь неизвестные разбили сразу четыре остановки общественного транспорта.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

За неделю подобных инцидентов насчитали девять. Разбитые остановки находятся неподалеку друг от друга - в одном районе. Все пострадавшие комплексы - новые, их установили в этом году. Стоимость каждой составляет около 40 тысяч гривень.

Городской совет уже обратился в полицию, а в розыске вандалов также просят помощи у свидетелей. Пассажиры на подобные поступки реагируют негативно.

Как сообщал УНИАН, во Львове на днях обстреляли автобус с пассажирами.