Во Львове неизвестные обстреляли автобус с пассажирами (фото)

По предварительным данным, пострадавших нет.

Во Львове утром в субботу, 21 декабря, неизвестные обстреляли пассажирский автобус 4А на Сыхове.

Об этом сообщил местный житель Назар Радченко на странице "Варта 1" в Facebook.

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По его словам, инцидент произошел примерно в 8 часов.

"В автобус 4А, который ехал с Сыхова в центр по проспекту Красной калины, в котором ехал я на работу, сидя у того самого окна, в районе общежитий был осуществлен выстрел", - написал мужчина.

В результате было пробито окно автобуса, пострадавших нет.

"Окно едва все на меня не посыпалось. Водитель вовремя затормозил, вызвали полицию", - резюмировал очевидец.

Напомним, ранее во Львове подростки обстреляли многоэтажку. Двое ребят в возрасте 14 и 15 лет имели при себе пистолет и газовый баллончик. Задержанные пояснили полицейским, что развлекались тем, что стреляли по бутылкам.