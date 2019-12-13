На Волыни депутат-педофил надругался над 15-летней девочкой пока родителей не было дома
16:27, 13 декабря 2019Происшествия
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В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Депутат проник в дом своих соседей / anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
Прокуратура Волынской области сообщила депутату одного из местных советов подозрение в незаконном проникновении в жилище и растлении несовершеннолетней.
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Об этом сообщает прокуратура Волынской области.
"Депутат проник в дом своих соседей и, воспользовавшись отсутствием взрослых, применил физическую силу и произвел развратные действия в отношении 15-летней девочки", - сказано в сообщении.
В отношении злоумышленника открыто уголовное производство, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Ведется следствие, подозреваемый взят под домашний арест.
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