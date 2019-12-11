В Тернопольской области женщина вылетела через лобовое стекло автобуса и попала под его колеса

В результате ДТП госпитализированы еще пять человек.

В Тернопольской области в результате ДТП один человек погиб, пятеро с травмами попали в больницу.

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций Главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, авария произошла сегодня 11 декабря около 12 часов на автодороге в обход Тернополя.

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Между селами Чистилов и Великий Глубочек не разминулись автомобиль Dacia Logan и рейсовый автобус, следовавший по маршруту Тернополь-Чистилов.

На момент удара в общественном транспорте находились пассажиры. В результате удара 65-летняя женщина, которая сидела рядом с водителем автобуса, вылетела через переднее стекло, а затем попала под переднее колесо автобуса, который ее переехал. Спасти пострадавшую не удалось.

В результате ДТП госпитализированы четыре пассажира автобуса, а также водитель автомобиля.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая и установит причину несчастного случая. Происшествие внесено в ЕРДР в соответствии со ст. 286 ч. 2 УК.