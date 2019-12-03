Оператор «Киевстар» сообщает о всплеске краж телеком-оборудования в Закарпатье

Злоумышленники крадут кабель операторов с целью его сбыта в пунктах приема металлолома.

Один из крупнейших украинских операторов сотовой связи «Киевстар» сообщает о всплеске краж телекоммуникационного оборудования в Закарпатской области, тогда как лидерами по количеству подобных инцидентов уже длительное время являются Запорожская и Днепропетровская области.

Об этом сообщил глава отдела корпоративной безопасности «Киевстар» Руслан Шпак.

«Если раньше в этом регионе (в Закарпатской области – УНИАН) у нас крали только сетку-рабицу возле базовых станций, то сейчас наблюдаем резкий всплеск количества краж оборудования», - сказал он.

Так, злоумышленники крадут кабель операторов с целью его сбыта в пунктах приема металлолома, где происходит подделка документов на принятое сырье, которое впоследствии направляется на экспорт. Эксперты утоняют, что с 2015 года с активизацией краж телеком-кабеля возрос объем экспорта меди из Украины.

По словам Шпака, операторы нередко специально пишут для воров на кабеле и столпах: «Меди нет!», но подобные действия не помогают. К тому же, в Днепре, по данным эксперта, уже появились пункты приема даже оптоволоконного кабеля.

Шпак добавляет, что помимо кабеля, злоумышленники нередко крадут и другое оборудование: коммутаторы, аккумуляторы и тому подобное. И покупателями краденного оборудования нередко выступают мелкие недобросовестные интернет-провайдеры.

«Не так давно в Житомире задержали мужчину, у которого нашли 1500 коммутаторов «Киевстар». Он их перепрошивал и продавал вдвое дешевле. На этом оборудовании строились сети в небольших районных центрах», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, убытки украинских телеком-операторов в результате краж кабеля и оборудования с 2015 года превысили 1,5 млрд грн. В результате повреждения телеком-инфраструктуры, связи могут лишаться целые населенные пункты и города.

Компания «Киевстар», основанная в 1994 году, предоставляет услуги мобильной, фиксированной связи и широкополосного доступа в интернет. Акционером «Киевстара» является холдинг VEON (до 2017 года VimpelCom). Компания VEON работает на рынках СНГ, Европы, Азии, Африки, а ее акции находятся в свободном обращении на бирже NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).