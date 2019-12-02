СБУ разоблачила контрабанду японских артефактов на 300 тысяч долларов (фото)

В прибывших из Японии контейнерах правоохранители обнаружили старинное холодное оружие, предметы быта, мебель, отдельные экспонаты, датированные ХVIII-XIX веками, которые высоко ценятся среди коллекционеров.

Служба безопасности Украины выявила незаконный ввоз исторических и культурных ценностей из Восточной Азии стоимостью 300 тысяч долларов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

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«На пост «Восточный» Киевской городской таможни ГФС прибыли три контейнера с товарами из Японии. Заказчик груза - иностранец, длительное время проживающий в Украине, задекларировал якобы ввоз бытовых товаров и спортивного инвентаря. При досмотре груза правоохранители обнаружили, что часть вещей не соответствует заявленным в таможенной декларации», - говорится в сообщении.

Отмечается, что эксперты подтвердили, что в контейнерах находятся антикварные предметы интерьера в восточном стиле – старинное холодное оружие, предметы быта, мебель. Некоторые из экспонатов датируются ХVIII-XIX веками и высоко ценятся среди коллекционеров.

Все обнаруженные предметы изъяты и переданы для проведения дальнейших экспертиз.

По факту контрабанды культурных ценностей следственные органы безопасности начали уголовное производство.