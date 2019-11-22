Правоохранители проводят обыски в мэрии Одессы

Обыски могут быть связаны с работой КП «Теплоснабжение города Одессы».

Правоохранители проводят обыски в городском совете Одессы.

Как сообщил УНИАН представитель Одесского городского совета, сегодня сотрудники правоохранительных органов проводят следственные действия на Думской площади – в юридическом департаменте Одесского городского совета.

По данным представителя, аналогичные мероприятия правоохранители проводят в департаменте финансов и якобы в департаменте по организации работы горсовета.

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Сотрудники правоохранительных органов, как предполагается, Государственного бюро расследований и Генеральной прокуратуры, проводят, в том числе выемку документов.

Отмечается, что это может быть связано с работой коммунального предприятия «Теплоснабжение города Одессы», которому горсовет неоднократно выделял значительные суммы денег из бюджета для погашения долгов, в том числе по заработной плате сотрудникам.

Как сообщал УНИАН, по информации мэрии, вчера, 21 ноября, городского голову Одессы Геннадия Труханова экстренно прооперировали. Диагноз Труханова не уточняется.