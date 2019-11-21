На Львовщине Fiat Scudo насмерть сбил свидетеля во время оформления ДТП

Еще два человека госпитализированы в больницу.

В среду, 20 ноября, во Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех транспортных средств - двух автомобилей и подводы.

Об этом сообщил депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич на своей странице в Facebook.

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По его словам, авария произошла на трассе Львов - Рава Русская. Сначала произошло ДТП между подводой и Skoda Fabia - без пострадавших. Однако во время оформления этой аварии в них влетел автомобиль Fiat Scudo.

В результате ДТП погиб свидетель, два человека травмированы и госпитализированы в Жовковскую центральную больницу. Также повреждения получил служебный автомобиль полиции.

Как сообщал УНИАН, в Одессе во время маневра междугороднего автобуса женщина вылетела из задней двери прямо на тротуар и от удара об асфальт частично потеряла память.