В Одессе выпавшая на ходу из автобуса женщина частично потеряла память (видео)

Все обстоятельства инцидента выясняет полиция.

В Одессе во время маневра междугороднего автобуса женщина вылетела из задней двери прямо на тротуар и от удара об асфальт частично потеряла память.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Шокирующие кадры зафиксировала камера наблюдения.

Читайте такжеНа Днепропетровщине пациент на ходу выпал из "скорой" (видео)Отмечается, что пострадавшую с травмой головы госпитализировали. Сейчас все обстоятельства выясняет полиция. Предварительно говорят о несчастном случае. Водитель продолжает работать на маршруте. По свидетельствам очевидцев, пассажирка якобы сама случайно нажала на ручку, и дверь открылась.

В сюжете говорится, что водители таких автобусов удивляются и говорят, что конструкция замка разработана так, чтобы предотвратить случайное открытие. Исправна ли была ручка и дверь в автобусе, должны сказать эксперты. В транспортной компании, которой он принадлежит, к выводам полиции ситуацию не комментируют.

Травмированная женщина сейчас в больнице, она в сознании. От удара головой об асфальт она частично потеряла память, но сам момент падения помнит.

Как ранее сообщал УНИАН, в Одессе женщина выпала из маршрутки и сломала бедро.