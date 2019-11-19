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В Запорожье в квартире нашли мертвой целую семью

11:12, 19 ноября 2019
Происшествия
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В квартире были найдены тела матери, отца и их сына / Фото: bug.org.ua

Как информирует отдел коммуникации Главного управления Национальной полиции в Запорожской области, вечером 18 ноября в Днепровский отдел полиции поступило сообщение от женщины о том, что её сестра с субботы не выходит на связь.

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По месту вызова прибыла следственно-оперативная группа, которая совместно с заявительницей зашла в квартиру её родственников, расположенную по улице Ладожской, где было обнаружено тело женщины, 1961 года рождения. Кроме этого, в квартире находилось тело мужчины, 1959 г.р., а также их сына, 1994 г.р.

На место происшествия прибыло руководство ГУНП, Днепровского отдела полиции, кинологическая служба, эксперты-криминалисты, сотрудники прокуратуры.

«Предварительно установлено, что на телах супругов имеются телесные повреждения, а их сын обнаружен повешенным. Устанавливаются обстоятельства», - отметила заместитель начальника следственного управления ГУНП Виктория Козарь.

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Теги: #полиция#Запорожьепогода в Запорожье