Спасение из ловушки: на Днепропетровщине освободили 2-летнего ребенка из закрытой квартиры (видео)
10:59, 13 ноября 2019Происшествия
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Мать случайно захлопнула входную дверь и мальчик остался один в квартире.
Благодаря спасателям испуганный малыш воссоединился с матерью / скриншот
В Днепропетровской области спасатели освободили из ловушки 2-летнего ребенка.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
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Мать случайно захлопнула входную дверь в дом и осталась в подъезде никопольской многоэтажки. Малыш тем временем – сам в квартире.
Мальчик плакал и звал мамочку. Но женщина самостоятельно выломать дверь не могла, а окна были оснащены решетками.
Дверь квартиры открывали спасатели, прибывшие по вызову. Спецоперацию провели за считанные минуты и испуганный малыш воссоединился с матерью.
На Днепропетровщине спасатели освободили из ловушки 2-летнего ребенка
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