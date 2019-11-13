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Спасение из ловушки: на Днепропетровщине освободили 2-летнего ребенка из закрытой квартиры (видео)

10:59, 13 ноября 2019
Происшествия
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Благодаря спасателям испуганный малыш воссоединился с матерью / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Мать случайно захлопнула входную дверь в дом и осталась в подъезде никопольской многоэтажки. Малыш тем временем – сам в квартире.

Мальчик плакал и звал мамочку. Но женщина самостоятельно выломать дверь не могла, а окна были оснащены решетками.

Дверь квартиры открывали спасатели, прибывшие по вызову. Спецоперацию провели за считанные минуты и испуганный малыш воссоединился с матерью.

Как сообщал УНИАН, на детской площадке в Днепре задержали двух агрессивных женщин с бутылкой водки и наркотиками.

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Теги: #Днипропогода в Днепре