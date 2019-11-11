На детплощадке в Днепре задержали агрессивных женщин с бутылкой водки и "травой"
На детской площадке в Днепре задержали двух агрессивных женщин с бутылкой водки и наркотиками.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.
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«С бутылкой водки на детской площадке - именно так выходной проводили две жительницы Днепра и были очень раздражены, когда к ним около 2 часов дня подошли патрульные», - говорится в сообщении.
Правоохранители сделали замечание женщинам и попросили прекратить правонарушение. Но те не отреагировали, да еще и стали высказываться в сторону полицейских нецензурной бранью. За это их задержали.
У одной из женщин в пластиковой бутылочке из-под лекарств инспекторы обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.
Гражданок доставили в Самарское отделение полиции, составили на них админматериалы за распитие алкоголя в общественных местах и передали следователям.