На детплощадке в Днепре задержали агрессивных женщин с бутылкой водки и "травой"

Женщины высказывались в сторону полицейских нецензурной бранью.

На детской площадке в Днепре задержали двух агрессивных женщин с бутылкой водки и наркотиками.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Днепропетровской области в Facebook.

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«С бутылкой водки на детской площадке - именно так выходной проводили две жительницы Днепра и были очень раздражены, когда к ним около 2 часов дня подошли патрульные», - говорится в сообщении.

Правоохранители сделали замечание женщинам и попросили прекратить правонарушение. Но те не отреагировали, да еще и стали высказываться в сторону полицейских нецензурной бранью. За это их задержали.

У одной из женщин в пластиковой бутылочке из-под лекарств инспекторы обнаружили вещество растительного происхождения, похожее на наркотическое.

Гражданок доставили в Самарское отделение полиции, составили на них админматериалы за распитие алкоголя в общественных местах и передали следователям.