На Житомирщине на охоте убили адвоката подозреваемого по делу Вороненкова

Погиб Святослав Пархоменко - адвокат Александра Лося - одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

В Житомирской области полиция начала уголовное производство по факту убийства на охоте.

Как сообщили в Отделе коммуникации полиции Житомирской области, в воскресенье, 10 ноября, в лесном массиве на границе Коростышевского и Радомышльского районов во время охоты возник конфликт между егерями и охотниками.

«Предварительно установлено, что между сторонами возник конфликт, в ходе которого было применено огнестрельное оружие», - говорится в сообщении.

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В результате смертельное огнестрельное ранение получил 41-летний киевлянин, директор общественной организации «Радомышльские охотники». Еще одного мужчину, 52-летнего жителя Киевской области, госпитализировали с тяжелым огнестрельным ранением.

Как стало известно УНИАН из информированных источников, погибшим стал Святослав Пархоменко - адвокат Александра Лося - одного из подозреваемых в причастности к убийству экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.

Остальные участники конфликта доставлены в полицию для установления всех обстоятельств происшествия. Все они жители Радомышльского и Коростышевского районов в возрасте от 17 до 55 лет.

Предварительная квалификация события - ст. 15 (Покушение на преступление), ст.115 (Умышленное убийство) и ст. 263 (Незаконное обращение с оружием) Уголовного кодекса Украины. Досудебное расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, ранее Святослав Пархоменко отмечал, что в перестрелке в Харькове 25 Октября был убит Владимир Борох - один из свидетелей по делу об убийстве депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.